Everspace 2 – Kickstarter-Kampagne verschiebt sich

Das Hamburger Entwickler-Studio ROCKFISH Games verschiebt seine Kickstarter-Kampagne zu Everspace 2, um noch mehr Einflüsse in das Spiel einzubinden.

Demo zu Everspace 2 kommt kurz nach der Kampagne!

Zuletzt durften die Fans auf der PAX West neue Eindrücke sammeln, womit zusammen mit der gamescom, über 1500 Fans das Spiel feierten. Um die Demo noch etwas aufzupolieren und noch mehr Eindrücke zu sammeln, wird die Kampagne auf den zweiten Oktober verschoben, um noch auf der Tokyo Game Show präsent zu sein. Das Feedback werde in die Demo mit einfließen und sich auch in den Stretch Goals sichtbar machen. Die Kickstarter-Kampagne findet also nun vom 02. Oktober bis einschließlich 04. November 2019 statt. Kurz darauf soll schon die Demo für Unterstützer spielbar und über Steam erhältlich sein. Die Early Access-Phase auf Steam ist derzeit für Ende 2020 geplant, die Veröffentlichung der Vollversion soll sich auf die zweite Jahreshälfte von 2021 beziehen. Besitzer einer PlayStation 4, Xbox One oder eines PCs, dürfen sch dann auf den neuen Open-World-Space-Shooter freuen.

Quelle: ROCKFISH Games via Pressemeldung