Xbox Game Pass – Das sind die Neuzugänge im September

Wie in jedem Monat dürfen sich Abonnenten von Microsofts Abo-Service Xbox Game Pass auch im September über diverse Neuzugänge freuen. Allen voran wird ebenfalls der exklusive Blockbuster Gears 5 allen Abonnenten zur Verfügung stehen.

Was bringt der Xbox Game Pass im September mit sich?

Ab heute dürfen sich PC- als auch Xbox One-Nutzer über den Rogue-like-Titel Dead Cells freuen. Alle Besitzer der Redmonder Heimkonsole werden ebenfalls Zugriff auf die Remaster-Fassungen von Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater erhalten. Weiter geht es dann am 06. September mit Creature in the Well sowie am 12. September mit Gonner in der Blueberry Edition und Enter the Gungeon . Alle drei Titel stehen sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One zur Verfügung.

Wann erscheint Gears 5?

Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate dürfen ab sofort auf den Third-Person-Shooter zurückgreifen. Abonnenten des regulären Xbox Game Pass können den Titel ab dem kommenden 9. September um 21 Uhr starten. Der Preload steht bereits zur Verfügung.

