Nintendo Switch – Teaser zeigt neue Hardware

Nach der Nintendo Direct, ist vor der nächsten Veröffentlichung. Kurz nach der Präsentation wurde ein Teaser veröffentlicht, der eine neue Hardware für die Nintendo Switch vorstellt.

Sport-Motion-Fitness-Joy-Con für die Nintendo Switch?

Ist das die nächste Revolution von Nintendo? Mit Nintendo Labo erschien bereits letztes Jahr eine neue Variante die Joy-Cons einzusetzen, nun hat Nintendo einen drauf gelegt. Die neue Hardware ist nun kreisförmig, besteht aus zwei Teilen und lässt sich mit Joy-Cons bestücken. Eine Schlaufe lässt sich mit einem Joy-Con am Oberschenkel befestigen, wodurch die Bewegungen erfasst werden. Insgesamt wirkt diese Hardware-Erweiterung sehr exotisch und lässt sich biegen und ziehen. Der Trailer zeigt dabei Personen die verschiedene Übungen und Posen mit dem Gerät einnehmen, also wäre es möglich das Nintendo wieder in den Fitness-Bereich eintauchen möchte, wie sie es schon mit Wii Fit versucht hatten. Schon damals hat das Balance Board einige Gamer ins schwitzen gebracht. Genaueres wurde nicht verraten, weder ein Release-Datum noch Name sind bis jetzt bekannt. Am 12. September sollen mehr Infos zu der Hardware verkündet werden. Mit dem Teaser unten könnt ihr euch ein eigenes Bild machen.

Quelle: Nintendo DE via YouTube