Super Nintendo – Diese 20 Spiele kommen auf die Switch

Im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct hat das japanische Unternehmen satte 20 Super Nintendo Klassiker angekündigt, die ihren Weg auf die Switch finden sollen.

Weitere Super Nintendo Spiele für die Switch

Verfügt ihr über eine gültige Nintendo Switch Online Mitgliedschaft, könnt ihr euch ab sofort über kostenlosen Spiele-Nachschub freuen. Nintendo hat dem Abo-Service nämlich gleich 20 Super Nintendo Spiele spendiert, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können.

Einige Spiele wurden dabei mit einem lokalen oder Online Multiplayer bedacht. Ebenso habt ihr bei einer Vielzahl der Spiele die Möglichkeit die Zeit einige Sekunden zurückzuspulen, um so Fehler wieder auszugleichen.

Die Spiele im Überblick:

Brawl Brothers

Breath of Fire

Demon’s Crest

F-ZERO

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Kirby’s Dream Course

Kirby’s Dream Land 3

Pilotwings

Star Fox

Stunt Race FX

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Ghouls ‘n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Metroid

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Quelle: Nintendo