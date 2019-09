Pokémon Schwert und Schild – Vier neue Aspekte aus der Nintendo Direct

Während der Nintendo Direct gab es natürlich auch neue Infos zu Pokémon Schwert und Schild. Um genau zu sein wurde sich auf vier Aspekte des Spiels konzentriert. Mit dabei sind veränderbare Outfits, PokéCamping, Curry kochen und neue Pokémon.

Geht in Pokémon Schwert und Schild campen und kocht euch eine leckere Mahlzeit

Zunächst einmal ist das Feature wieder zurück, mit dem ihr das Erscheinungsbild eures Charakters anpassen könnt. Diesmal könnt ihr nicht nur Oberteil und Hosen verändern, sondern auch viele andere Elemente wie Jacken und Schuhe. Und natürlich könnt ihr auch wieder zum Friseur gehen und euch schminken lassen. Als zweites gibt es das PokéCamping, wo ihr mit euren Pokémon zelten könnt. Spielt mit ihnen und ihre Stärke wächst an. Ihr könnt auch die Camps von anderen Spielern besuchen. Zudem könnt ihr leckeres Curry kochen. Dieses hat je nach Rezept unterschiedliche Effekte. In der Galar-Region gibt es unzählige Curry-Rezepte. Zu guter Letzt wurden zwei neue Pokémon vorgestellt. Mortipot ist ein Geister-Pokémon, welches in einem Teeservice lebt. Urgl hingegen ist ein Reiher, der nach Attacken wie Surfer und Taucher einen Fisch auf seine Gegner spucken kann. Dies alles und mehr können wir am 15. November selbst ausprobieren, dann erscheinen Pokémon Schwert und Schild für die Switch.

Quelle: Nintendo Direct