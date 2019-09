PlayStation Now – Das sind die Neuzugänge im September

Wie in jedem Monat dürfen sich Abonnenten des Streaming-Dienstes PlayStation Now auch im September über Neuzugänge freuen. So fügt Sony direkt 10 weitere Titel dem bestehenden Portfolio hinzu.

Das ist neu im September

Das Line-up im September führt dabei das 2014 veröffentlichte Jump ‘n’ Run LittleBigPlanet 3 an. Der Hüpfspaß mit Sackboy in der Hauptrolle könnt ihr somit ab sofort innerhalb des Abonnement ohne Zusatzkosten spielen. Zudem gesellen sich der hierzulande populäre Landwirtschafts Simulator 19 sowie das von DONTNOD Entertainment im letzten Jahr veröffentlichte Vampyr. Wer sich auf den Release von The Surge 2 vorbereiten will, kann zudem ab sofort auf den Erstling der Reihe zurückgreifen.

Im folgenden findet ihr alle Neuzugänge im Überblick:

LittleBigPlanet 3 Gravity Rush 2 de Blob Landwirtschafts-Simulator 19 MudRunner Red Faction Guerrilla Re-MARS-tered RIDE 3 The Surge Titan Quest Vampyr



Quelle: PlayStation Blog