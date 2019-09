Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville – Ab Oktober verfügbar

Bereits 2014 erschien der erste Multiplayer-Shooter Plants vs. Zombies: Garden Warfare, für PlayStation 3 und Xbox 360. Nun steht der dritte Titel der Serie in den Startlöchern und wird ab Oktober spielbar sein.

20 verschiedene Klassen in Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville!

Dieses Mal verschlägt es die beiden Fraktionen in eine Vorstadtregion, in der der Kampf erneut entfacht. Wie schon in den vorherigen Teilen stehen euch verschiedene Charaktere im Kampf zur Seite, wie die Erbsenkanone und der Schnapper. Aber auch neue Einheiten haben es in die Armee geschafft, denn unter anderem werden der Giftporling und die Disco-Queen ihr Bestes im Kampf geben. Gemeinsam mit einem Freund könnt ihr euch ,im Splitscreen-Couch-Koop, in die Schlacht stürzen.

Spielt früher mit der Founder’s Edition!

Wer sich die Founder’s Edition bis zum 30. September sichert, hat die Möglichkeiten das Spiel schon vor offiziellen Release zu spielen. Als Founders-Nachbar erhaltet ihr besondere Belohnungen und könnt euren Spielfortschritt zum Release in das Spiel übernehmen. Im Founder-Kalender findet ihr eine Übersicht darüber, was euch in den sechs Wochen vor dem Release erwartet. Ab dem 18. Oktober können sich dann alle in den Krieg zwischen Pflanzen und Zombies werfen.

Quelle: Electronic Arts