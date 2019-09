Nintendo Direct – Nächste Ausgabe noch diese Woche

Bereits vor einigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass Nintendo eine neue Ausgabe ihres hauseigenen News-Formates Nintendo Direct plant. Nun bestätigte das japanische Unternehmen die Gerüchte offiziell.

Nintendo Direct am Donnerstag

Demnach können vor allem Interessenten vom diesjährigen Nintendo Line-up bei der nächsten Direct-Ausgabe auf ihre Kosten kommen. Das japanische Unternehmen gab nun nämlich bekannt, dass man sich in dieser Ausgabe vollkommen auf die Spiele konzentriere, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Das unter anderem schließt sowohl Pokémon Schwert und Schild als auch Luigi’s Mansion 3 mit ein. Die Nintendo Direct soll am kommenden Donnerstag, den 5. Februar, um 0 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt werden. Ihr könnt die Nintendo Direct unter folgendem Link verfolgen.

Pokémon Schwert - [Nintendo Switch] (Arbeitstitel) Eine neue Generation von Pokémon für Nintendo Switch

Entdecke die neue Galar-Region!

Wähle eines von 3 Starter-Pokémon: Chimpep, Hopplo oder Memmeon

Achtung: Das ist ein Arbeitstitel, weshalb Produktbilder von der Orignalversion abweichen können!

Quelle: Nintendo