Borderlands 3 – Preload und Startzeitpunkt bekannt

Borderlands 3 steht bereits in den Startlöchern, passend dazu gab Entwickler Gearbox nun offizielle Details zum bevorstehenden Release bekannt.

Preload auch im Epic Games Store möglich!

Am 13. September 2019 erscheint der Loot-Shooter offiziell auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4. Konsolen-Spieler dürfen dabei direkt ab 00:00 Uhr deutscher Zeit mit dem bunten Shooter im Comic-Look starten. Käufer der PC-Fassung können hingegen erst eine Stunde später, um 01:00 Uhr, Hand an Borderlands 3 legen. Einen Preload wird es zudem ebenfalls geben. Sowohl Konsolen- auch auch PC-Spieler dürfen hier 2 Tage früher den Download starten. Dabei wird ebenfalls der Epic Games Store miteinbezogen. Die noch recht junge Vertriebsplattform bot bislang die Möglichkeit des Vorab-Downloads nicht an.

Borderlands 3 Super Deluxe Edition [PlayStation 4] Die Super Deluxe Edition enthält ein Steelbook, den Season Pass und Deluxe-Bonusinhalte.

Season Pass: 4 Kampagnen-DLC-Packs mit neuen Storys, Missionen und Herausforderungen

Arschgaul-Waffen-Skin, -Waffen-Schmuckstück und -Granaten-Mod

Deluxe-Bonusinhalte: Retro-, Neon- und Gearbox-Kosmetik-Pack

Spielzeugkiste-Waffen-Pack, Anwendbare EP- & Beutelieferung-Boost-Mods

Quelle: Gamesradar