LEGO Star Wars Battles – epische Schlachten auf dem Handy

LEGO und Star Wars gehören schon seit Ewigkeiten zusammen und werden ab 2020 auch auf eurem Smartphone ihr Unwesen treiben. Mit LEGO Star Wars Battles erscheint ein Action-Strategiespiel, das auf Mobile-Gaming ausgelegt sein wird.

Das gesamte Universum in LEGO Star Wars Battles!

Das Spiel wurde speziell für Mobilgeräte entwickelt und enthält sowohl Charaktere, als auch Fahrzeuge und bekannte Orte des Star Wars Universums. Gekämpft wird in Eins-gegen-Eins-Mehrspielerkämpfen und das in Echtzeit. Es werden alle neun Filme der Saga, sowie The Clone Wars und Rogue One Teil des Spiels sein und bieten dadurch massig Inhalt. Ihr könnt euer eigenes Deck erstellen um Charaktere wie Luke, Boba Fett, die süßen Porgs und weitere Charaktere gegeneinander antreten zu lassen. Auch Fahrzeuge wie TIE-Bomber und der Millenium Falcon werden euch zur Verfügung stehen. Als Schauplätze dienen unter anderem Endor, Scarif, Naboo und noch viele mehr. LEGO Star Wars Battles wird erst 2020 erscheinen und sowohl im App-Store als auch auf Google Play kostenlos erhältlich sein. In-App Käufe sind optional.

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment via Pressemeldung