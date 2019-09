Astral Chain – Review-Bombing auf Metacritic

Erst Ende der vergangenen Woche erschien das neue Projekt von Bayonetta-Entwickler PlatinumGames Astral Chain. Der Action-Titel wird anstatt für diverse Fehler innerhalb des Spielsystems derzeit allerdings lediglich wegen seiner Exklusivität für die Nintendo Switch kritisiert.

Astral Chain bekommt schlechte Kritik wegen Exklusivität

So lassen sich zahlreiche Spieler derzeit auf Metacritic negativ über das Spiel aus. Die Bewertungen haben zum Ziel die übergeordnete Durchschnittswertung weiter hinab zu ziehen. Gründe der User selbst sind dabei vor allem die Exklusivität auf Nintendos aktueller Heimkonsole. Das Review-Bombing-Phänomen wurde in der Vergangenheit bereits bei Spielen wie Fire Emblem: Three Houses oder Pokémon Let’s Go beobachtet. Trotz der unberechtigten, schlechten Kritiken setzte sich Astral Chain anhand seiner Verkäufe durch. So platzierte sich der Action-Titel derzeit auf Platz 4 der Verkaufscharts in Großbritannien.

