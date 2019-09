Angeschaut: Speedlink’s Line-up (gamescom 2019)

Das wohl größte Hardware Line-Up der diesjährigen gamescom präsentierte uns Speedlink. Mit im Gepäck war ein ganzes Set für den Casual Gamer zu einem fairen Preis, den man von Speedlink gewohnt ist. Wir haben die Produkte für euch angeschaut und geben euch einen ersten Eindruck unserer Redaktion.

Gaming-Chairs TAGOS XL, XANDOR und ZAYNE

Das Sortiment von Speedlink wird um drei neue Gaming-Chairs erweitert. Der neue XANDOR wird den bisher erhältlichen REGGER im mittleren Preissegment ersetzen. Zu einem Preis von 229,99 Euro bietet euch der Stuhl die gleichen Funktionen wie der REGGER, ist abseits davon aber u. a. durch eine bequeme Polsterung und die zwei zusätzlichen verstellbaren und abnehmbaren Kissen komfortabler als sein Vorgänger. Robust verarbeitet ist der Gaming-Chair auf Langlebigkeit auch bei harter Beanspruchung ausgelegt. Der XANDOR bietet auch eine stufenlos verstellbare Wippmechanik und eine variable Rückenlehnenposition bis zu stabilen 180 Grad. Mit dem Modell ZAYNE erwartet die Spieler ebenfalls eine stufenlose Wippmechanik und eine bis 180 Grad verstellbare Position der Rückenlehne sowie zwei abnehmbare und verstellbare Kissen für die Nacken- und Lendenwirbel. Extra-Komfort garantiert das ergonomisch optimierte Kopfpolster. Besonders das geformte Nackenkissen unterstützte meinen Nacken super und war in Kombination mit dem Rückenkissen der komfortabelste Stuhl von allen. Das besondere Highlight für die besonders korpulenten Gamer ist aber der TAGOS XL. Mit extrabreiter Sitzfläche und Rückenlehne bietet er die perfekte Kombination aus Bewegungsfreiraum und Seitenhalt. Die Sitzfläche selbst ist mit einem Handgriff höhenverstellbar, die gewünschte Neigung der Rückenlehne kann ebenfalls in wenigen Sekunden an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Mit meiner kleinen Statur kam ich mir in dem Stuhl sehr verloren vor, doch für breitere Gamer ist der Stuhl wie geschaffen. Der Preis hier beträgt 399,99 Euro.

Floorpad GROUNID

Ein unerwartetes Highlight bot für uns das Floorpad Grounid. Für nur 29,99 Euro bekommen Spieler eine flexible Unterlage für ihren Gaming-Chair. Im Gegensatz zu starren Floorpads wirkte das GROUNID superweich und auch als Fußablage sehr komfortabel. Außerdem soll hier die Langlebigkeit gegenüber den starren Vertretern besser sein. Das Floorpad soll den Geräuschpegel der Rollen eindämmen, was wir durch einen von uns durchgeführten Selbsttest bestätigen können.

Headsets HADOW, CELSOR, DRAZE und ORIOS RGB 7.1

Die vier verschiedenen neuen Modelle HADOW, CELSOR, DRAZE und ORIOS RGB 7.1 ergänzen Speedlinks Sortiment und sollen laut Speedlink durch ihren satten Stereo-Sound überzeugen. Variabel in den Einstellungen lassen sie sich an den eigenen Kopf anpassen. Das HADOW bietet mit seinen 30 Euro leider nicht so viel Komfort wie seine Kollegen und ist zudem unbeleuchtet. Das CELSOR mit seinen 40 Euro ist zwar ebenfalls unbeleuchtet, bietet dafür aber etwas mehr Komfort als das CELSOR. Mit dem DRAZE müssen Spieler 50 Euro investieren. Eigentlich sollte es unter dem Namen MEDUSA auf den Markt kommen, da Speedlink diesen Namen aber mit Tradition innerhalb des Unternehmens verbindet, möchte man hier auf eine größere Revolution warten, um den Namen zu vergeben. Das ORIOS bietet neben RGB-Beleuchtung durch seine superweichen Ohrmuscheln den höchsten Komfort. Zudem lässt sich über die praktische Kabelfernbedienung die Stummschaltung aktivieren und die Lautstärke individuell einstellen. Beim in über 16,7 Millionen Farben RGB-beleuchteten ORION RGB 7.1 erfolgt dies über die Ohrmuschel.

IZERIS Semi-mechanical Gaming-Keyboard

Mein persönliches Highlight des diesjährigen Aufgebots ist die treiberlose IZERIS-Tastatur, da ihr Tippgefühl wirklich innovativ ist. Die Gaming-Tastatur sorgt zu einem Preis von 59,99 Euro mit sogenannten semimechanischen Tasten für haptisches Feedback und den angenehm präzisen, leicht klickenden Tastenanschlag. Die RGB-Beleuchtung bietet 12 verschiedenen Modi. Spritzwasserschutz und der stabile Metallrahmen garantieren Langlebigkeit. Die 12 multifunktionalen Tasten ermöglichen einfachen Schnellzugriff auf die wichtigsten Funktionen. Außerdem bietet IZERZIS standesgemäße Anti-Ghosting-Technik mit 26-Tasten-Rollover.

Ergonomische Gaming-Maus SOVOS

Die SOVOS Vertical RGB Gaming Mouse bietet eine bisher ungewohnte Optik und erinnert an einen Berg. Durch diese vertikale Form soll eine handgelenkschonende, besonders ergonomische Haltung der Hand ermöglicht werden. Im Gegensatz zur PIAVO bietet sie einen etwas steileren Winkel, fühlt sich aber haptisch angenehmer an als diese. Mit 6,7 Millionen verschiedenen Farben lassen sich zehn abwechslungsreichen Beleuchtungseffekte einstellen. Mit der Software können Spieler die Beleuchtung sowie die Funktion der Tasten und des integrierten Mini-Joysticks konfigurieren. Der Joy-Stick ist über den Daumen steuerbar und bietet somit vielfältige Funktionen für diverse Spiele. Hierbei könnte es sich um eine bahnbrechende Innovation halten, wenn die Technik richtig eingesetzt wird. Hier bleibt es abzuwarten, in welcher Form der Joystick in kommende Spiele integriert wird. Der dpi-Schalter erlaubt den Wechsel zwischen fünf dpi-Stufen von 500 bis 10.000 dpi (interpoliert).

GRAVITY CARBON RGB SYSTEM 2.1 Subwoofer System

Hierbei können wir nicht vieles zu sagen, da wir das System nicht selbst testen konnten. Im Gegensatz zum normalen GRAVITY CARBON besitzt das System eine RGB-Beleuchtung (sogar an den Satelliten) und einen besseren Klang.

Case Modding mit MYX

Die MYX-Beleuchtung ist für das Gehäuse, den Tisch, den Monitor und alles andere gedacht, was ihr beim Zocken um euch habt. Die passenden LED-Sets sind jeweils miteinander koppelbar und dank beiliegendem Mainboard-Adapter fast überall einsetzbar. Alternativ können sie über USB verbunden werden. Mit über 220 Beleuchtungsmodi und Millionen RGB-Farben wirkt am Ende des Tages die gesamte Ausstattung wie aus einem Guss. Zusätzlich frischen Wind bringen dabei die ebenfalls RGB-beleuchteten MYX-Lüfter ins Spiel. Die Preise schwanken von 39,99 über 49,99 Euro.

“Das wohl fetteste Hardware-Aufgebot der gamescom wurde uns bei Speedlink aufgetischt. In der freundlichen Präsentation konnte uns trotz so vieler Produkte übersichtlich gezeigt werden, was die kommenden Highlights sind. Besonders die semi-mechanische IZERIS Tastatur hat mein Interesse ungemein geweckt, da ich dieses Tastenfeedback so noch nirgendwo erlebt habe. Hier ist für jeden Casual Gamer etwas dabei, womit er seine Zockerhöhle aufwerten kann.” Jasmin Paskuda, Redakteurin