Wolfenstein – Soundtrack erscheint auf Vinyl

Der Retro-Soundtrack der Spielereihe Wolfenstein soll schon sehr bald auch auf Vinyl erscheinen.

Soundtrack zu Wolfenstein ab sofort vorbestellbar

Das Label Laced Records wird den nur allzu bekannten Wolfenstein-Soundtrack noch in diesem Jahr auf zwei Vinyl-Sets veröffentlichen. Der erste Teil beinhaltet die Musik zu Wolfenstein: The New Order und The New Blood von Mick Gordon, Fredrik Thorendal, Richard Coleman Devine und Casey Edwards. Hier werden insgesamt 22 Songs auf zwei schwarzen Platten ausgegeben.

Der Soundtrack zu Wolfenstein 2: The New Colossus stammt aus der Feder von Mick Gordon, Martin Stig Andersen sowie Ravi Krishnaswami und kommt etwas umfangreicher daher. Hier werden insgesamt 31 Songs auf drei rote Platten gepresst.

Beide Sets sollen bereits im November offiziell erscheinen. Schon jetzt können Interessierte den Soundtrack bei Laced Records vorbestellen.

Quelle: Laced Records