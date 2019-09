The Outer Worlds – So sieht die Spielwelt aus

Private Division und Obsidian Entertainment entführen uns in ihrem neusten Trailer zu The Outer Worlds in die verschiedenen Gegenden der Halcyon-Kolonie. Hier findet jeder einen Job!

So sieht das Leben in The Outer Worlds aus!

Ob nun auf Terra 2 oder Monarch, in der Halcyon-Kolonie gibt es für jeden etwas zu tun. Auf Terra 2 seid ihr in einer Arbeiter-Gemeinde angestellt, in der ihr die modernsten Einrichtungen besucht und die kulinarischsten Gerichten zu euch nehmen könnt. Wem es eher nach Abenteuer sehnt, der ist auf Monarch genau richtig. Die idyllische und kaum bewohnte Landschaft wartet nur darauf von euch entdeckt und gezähmt zu werden. Egal welchen Bildungsrang ihr habt, durch das Karriereprogramm hat jeder die Chance aufzusteigen. Um euch zu verteidigen stehen verschiedenste Waffen zur Verfügung, mit denen ihr eure Gegner aufpiecksen, zermatschen oder schrumpfen könnt. Eine liebevolle und herzliche Unternehmensfamilie wartet darauf euch in Empfang zu nehmen! Worauf wartet ihr also? Kommt direkt an Bord! Mehr zum Spiel findet ihr hier.

Quelle: Private Division via YouTube