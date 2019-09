Resident Evil – Project Resistance wird kommen!

Für Fans der Resident Evil Serie hält der September freudiges bereit. Die Horrorserie von Capcom startet in ein neues Abenteuer. Bereits am 09. September 2019 können sich Resident Evil Anhänger über den neusten Teaser-Trailer von Project Resistance freuen.

Die Geschichte von Resident Evil

Im Jahr 1996 startete Capcom ein neues Genre auf der Playstation. Ursprünglich stand der Titel Biohazard fest. Da eine bekannte Heavy Metal Band diesen Namen bereits trug, benannte Capcom das Spiel in Resident Evil um. Es folgten bis heute elf direkte Teile und zahlreiche Ableger. Angefangen auf der Playstation zogen sich die Resident Evil-Teile über alle Konsolen.Capcom hat damit eine der erfolgreichsten Serien in der Videospielbranche erschaffen.

Mit voranschreitender Technik wurden die Fortsetzungen immer realistischer. In der Fancommunity wird Resident Evil 2 als der beste Teil der Serie genannt. Dieser wurde in diesem Jahr als Remake für die PS4, Xbox One und den PC erneut veröffentlicht. Den Rekord von die höchste Auflage konnte Teil 5 der Serie erzielen. Durch die Reihe gab es wiederkehrende Charaktere wie Jill Valentine oder Leon S. Kennedy. Auch gewisse Objekte sind aus Resident Evil bekannt, wie die Schreibmaschine, verschiedenes Kraut und kreative Schlüssel.

Project Resistance ist auf der Tokio Game Show spielbar

Project Resistance kann am Capcom Stand auf der Tokio Game Show 2019 (vom 12.9. – 15.9.) angespielt werden. Interessenten müssen in Japan wohnen und sich vorab registrieren. Auf der Messe kann man Tickets ergattern, diese sind allerdings stark limitiert. Einige Reddit User schafften es erste Screenshots aus einem Livestream auf Reddit zu veröffentlichen. Hier erkennt man eine Gruppe von bewaffneten jungen Leuten. Das kann auf einen Mulitplayer oder Koop Modus hindeuten.

Das Spiel wird für die Xbox One, Playstation 4 und PC erscheinen.

