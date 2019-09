Nintendo Direct – Erwartet uns diese Woche eine neue Ausgabe?

In unregelmäßigen Abständen stellt Nintendo die aktuelle Software sowie kommenden Blockbuster für die eigene Hardware im Rahmen des Video-Formates Nintendo Direct vor. Einen konkreten Termin für die nächste Ausgabe gab es bislang von offizieller Seite aus zwar nicht, neue Gerüchte sprechen derzeit allerdings von einer baldigen Ausstrahlung.

Nintendo Direct noch diese Woche?

So meldet sich unlängst Insiderin Emily Rogers zu Wort und gab zu verstehen, dass Nintendo Anfang September die nächste Ausgebe des News-Formates veröffentlichen wolle. Bereits im Februar sagte Rogers den Termin für die damalige Direct-Ausgabe korrekt voraus. Kurz darauf sprach Nintendo-Leakerin Sabi via Twitter über dieselbe Zeitangabe. So ist es gut möglich, dass uns noch diese Woche eine neue Ausgabe des News-Formates rund um Nintendos Blockbuster erwartet.

Das japanische unternehmen selbst gibt die Termine für die Nintendo Direct-Ausgaben normalerweise recht spontan bekannt, weswegen die Zeitangabe tatsächlich stimmen könnte. Wir halten euch bezüglich Neuigkeiten auf dem Laufenden.

Hmm, Emily Rogers saying direct is next week. Could it be…? — Sabi (@New_WabiSabi) August 30, 2019

Quelle: Gamesrant