Hearthstone – Die Gräber des Grauens stehen vor der Tür

Der Singleplayer Modus der aktuellen Hearthstone Erweiterung “Retter von Uldum” wird ab dem 17. September spiel­bar sein. Um euch die Wartezeit auf die “Gräber des Grauens” zu versüßen, werden im Rahmen eines Events zwei thematisch passende Kartenchaos-Varianten veröffentlicht.

Laut der offiziellen Website von Hearthstone soll das Event „Auf nach Uldum!” insgesamt zwei Wochen dauern und zwei neue Kartenchaos-Varianten mit sich bringen. Damit nicht genug, pro Kartenchaos wird es auch eine legendäre Quest geben. Die Erste belohnt euch mit einer Kartenpackung der Retter von Uldum Erweiterung, die zweite Quest beschert euch noch einmal zwei Stück. Nach Adam Riese habt ihr so die Möglichkeit insgesamt 5 Kartenpackungen zu ergattern, inklusive der Packungen aus den beiden Chaos Variationen. Aber obacht! Legendäre Quests ersetzen eine eurer regulären Quests wenn ihr keinen freien Slot habt, also passt auf das ihr eure Plätze frei haltet um kein Gold zu verlieren. Im Folgenden könnt ihr euch den offiziellen Blogpost durchlesen.

Schließt euch der Suche an

Das Event „Auf nach Uldum!“ wird insgesamt zwei Wochen dauern und zwei brandneue Kartenchaos-Varianten mit tollen Belohnungen beinhalten.

Die Forscherliga ist zurück! – 4. bis 10. September

Helft Elise, ihre Freunde zu retten und die Forscherliga in diesem brandneuen Kartenchaos im Stil der Schatzjagd wieder zu vereinen!

Drei Wünsche – 11. bis 18. September

Euer Wunsch ist ihm Befehl! Zephrys der Große steht in diesem brandneuen Kartenchaos bereit, euch jeden Wunsch von den Lippen abzulesen – wählt also weise.

Belohnungen

Woche 1

1x Klassikpackung für die Teilnahme am Kartenchaos

Nehmt am Kartenchaos teil, um eine legendäre Quest* abzuschließen und als Belohnung eine Kartenpackung aus Retter von Uldum zu erhalten.

Woche 2

1x Klassikpackung für den Sieg im Kartenchaos

Nehmt am Kartenchaos teil, um eine legendäre Quest* abzuschließen und als Belohnung zwei Kartenpackungen aus Retter von Uldum zu erhalten.

* Legendäre Quests ersetzen die bestehenden täglichen Quests. Stellt also sicher, dass in eurem Questlog Platz frei ist, wenn das Event beginnt!