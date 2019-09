Angeschaut: Dead by Daylight (gamescom 2019)

Wir hatten auf der gamescom 2019 die Möglichkeit mit Game Director Mathieu Cote von Behaviour Interactive zu sprechen und ihn über die neusten Updates, die mobile und die Nintendo Switch-Version auszufragen. Passend zur gamescom wurde zudem ein neuer DLC angekündigt. Einige hatten es bereits vermutet, Stranger Things erhält Einzug in das Horrorspiel. Wir haben alle Infos für euch.

Viele Inhalte für Dead by Daylight

Ende September erscheint die Nintendo Switch Version mit exklusiven Inhalten, inklusive neun Killern, zehn Überlebenden und drei zusätzlichen Kostümen. Alle weiteren Inhalte sollen am Launch auch per DLC zur Verfügung stehen. Warum man keine komplette Edition auf die Switch portierte? Keine Ahnung. Dead by Daylight ist ein Multiplayer-Horror-Spiel, in dem ein wahnsinniger Mörder vier Freunde durch einen grausamen Albtraum jagt. Dabei kann man sowohl in die Rolle des Killers oder der Überlebenden schlüpfen und sich ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel liefern. Leider hatten wir nicht die Möglichkeit, einen ersten Blick auf die Version zu werfen. Nach dem desaströsen Ankündigungs- und Gameplay-Trailer versprach uns Mathieu aber, dass die finale Version definitiv flüssig laufen wird. Wir sind gespannt, denn bis Ende September bleibt nicht mehr viel Zeit und wenn man die Version zu einem Pressemeeting nicht mal dabei hat, riecht es nach einem verkohlten Braten.

Stranger Things erhält Einzug bei Dead by Daylight

Ebenfalls nur als Aufsteller vor Ort war der neue Stranger Things DLC. Bald schließen sich Demogorgon, Nancy und Steve der Dead by Daylight-Famlilie an. Stranger Things ist ein brandneues Kapitel für Dead by Daylight, das einen neuen Killer und erstmals zwei neue Überlebende umfasst. Das Kapitel über Stranger Things enthält eine neue Karte, den Untergrundkomplex. Diese düstere Verbindung, die sich unter dem Hawkins National Laboratory befindet, verursachte einen interdimensionalen Riss, der freigesetzt wurde. Ein Demogorgon ist der neue unbezähmbare Killer. Die Überlebenden sind in diesem DLC Nancy Wheeler, eine hartnäckige aufstrebende Journalistin, und Steve Harrington, ein ehemaliger Highschool-Schotte mit einem Händchen für Ärger. Die neuen Inhalte werden im September für PC und Konsolen veröffentlicht

Unsere Eindrücke von Dead by Daylight im Video

“Leider haben wir weder die Switch-Version, noch den DLC im Gameplay sehen können, dennoch war das Gespräch mit Mathieu Cote informativ. Die Neuerungen und Verbesserungen machen durchaus Sinn und runden das bisherige Spiel noch einmal weiter ab. Ich bin gespannt, wo die Reise mit Dead by Daylight noch hinführt und welche weiteren Franchises Einzug ins Spiel erhalten. Auch bin ich auf die Nintendo Switch-Version gespannt, die am 24. September 2019 erscheinen soll.” Tobias Liesenhoff, Chefredakteur