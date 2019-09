The Dark Pictures Anthology – Zweiter Teil trägt den Namen Little Hope und Trailer

Massive Games hat die zweite Episode der Dark Pictures Anthology in einem Teaser Trailer enthüllt – The Dark Pictures: Little Hope. Im Hintergrund hören wir eine düstere Version des Simon & Garfunkel Klassikers Scarborough Fair, während wir einen ersten Eindruck vom Ort Little Hope bekommen. Wie der Name schon vermuten lässt, ist diese Stadt wohl kein allzu gemütliches Plätzchen. Eine Frau wird von einem Wesen mit langen Krallen durch die Nacht geschleift. Ein Mädchen tanzt im Wald mit ihrer selbst gebastelten Puppe um ein Lagerfeuer. Die ganze Atmosphäre erinnert an eine Mischung aus Blair Witch und Silent Hill.

Horror in Episodendosis

Die erste Episode Man of Medan ist am 30. August 2019 für den PC, die Playstation 4 und die Xbox One erschienen und führt euch auf einen kleinen Horrortrip auf hoher See. Die Until Dawn-Entwickler liefern uns mit The Dark Pictures Anthology mehrere kleine Gruselabenteuer, die episodenhaft erscheinen. Die zweite Episode Little Hope soll ab 2020 erhältlich sein und wir können darauf gespannt sein, welche unheimlichen Settings uns noch erwarten werden.

Quelle: IGN via YouTube