Borderlands 3 – Erster DLC auf der PAX West angekündigt

Noch bis einschließlich 2. September findet in Seattle die PAX West statt. Nun hat Gearbox in einer Präsentation weitere Inhalte zu Borderlands 3 veröffentlicht, darunter auch den ersten DLC.

New Game+ aka Wahrer-Kammer-Jäger Modus in Borderlands 3!

Wer nach Abschluss der Hauptstory noch mehr Bock auf Borderlands hat, der kann sich an den “Wahrer-kammer-Jäger-Modus” versuchen, der eigentlich die Borderlands-3-Variante vom New Game+ ist. Klassisch sind die Gegner zäher und teilen auch mehr aus, zudem gibt es einen separaten Missionsfortschritt für eure Charaktere, sowohl im normalen als auch im New Game+. Auch der Wächterrang ist nach dem Abschließen der Story verfügbar, indem du deine Werte verbessern und mächtige Buffs freispielen kannst. Genauere Infos dazu findet ihr auf der Borderlands-Website die ich unten verlinken werde.

Chaosmodus und DLC-Ankündigung!

Auch neu ist der Chaosmodus, der das ganze Universum auf den Kopf stellt und in drei Schwierigkeitsstufen unterteilt wird. Unterteilt werden die Stufen in Chaos 1 bis Chaos 3, wobei ihr erstmal kleine Brötchen backen solltet, damit ihr nicht direkt die volle Klatsche bekommt. Sowohl Belohnungen als auch die Risiken werden erhöht, wodurch die Feinde mehr Gesundheit, Schilde und Rüstung erhalten. Ihr hingegen erhaltet aber auch mehr Bonus-Geld, Eridium und Erfahrung, sowie die Chance auf bessere Beute. Jeder Planet erhält im Chaosmodus zufälliger Mods, wodurch jeder Kampf anders wird. So könnte es zum Bespiel sein, dass eure Waffen durch die “Du bist ein Zauberer”-Mod weniger Schaden verursachen, aber euer Elementarschaden deutlich erhöht wird. Zuletzt wurde noch ein bisschen zum ersten DLC verraten, der wohl ein Story-Addon erhalten wird und im Season Pass enthalten ist. Mehr wurde leider nicht verraten.

Quelle: Gearbox