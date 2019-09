Angespielt: Warsaw (gamescom 2019)

Auf der Gamescom 2019 hatten wir die Gelegenheit das neue Spiel vom Entwickler Pixelated Milk anzuschauen und selbst Hand an den Titel zu legen. Das neue Spiel, welches im Zweiten Weltkrieg spielt, zeigt uns jedoch nur einen Bruchteil der Geschehnisse des brutalen Krieges. Doch während andere Spiele das Setting in ein Bombast Epos verwandeln, bekommen wir in diesem Spiel eher die Menschen zu sehen, die in diesem Krieg nur überleben wollen. Welche Eindrücke wir aus unserem Anspieltermin auf der Gamescom gewonnen haben, erfahrt ihr in unserem Angespielt.

63 Tage

Das Spiel handelt, wie es der Titel bereits vermuten lässt, im Warschau des Jahres 1944. Wenige Zeit vor dem Ende des Krieges versuchten die Polen, gegen die deutschen Besatzer zu rebellieren und denen zu zeigen, dass es ihr Land ist. Ein Plan der scheiterte und in dem nach 63 Tagen über 300.000 Menschen ihr Leben ließen. Eben diese 63 Tage spielt man auch in Warsaw nach. Dabei muss man allerdings keine geschichtlichen Vorkenntnisse zum Krieg mitbringen, denn die Geschichte handelt von den einfachen Bürgern der Stadt. Die Entwickler würde es aber freuen, wenn man nach dem Spielen des Spiels, sich vielleicht mal genauer mit der Thematik auseinandersetzt. Warsaw ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, bei dem man ein Team aus bis zu zwölf verschiedenen Charakteren zusammenstellt. Dabei hat jeder Charakter eigene Fähigkeiten, mit Stärken und Schwächen. So gibt es den Nahkämpfer, den Fernkämpfer, die Krankenschwester, die verwundete Charaktere heilen kann und Mitglieder die verschiedene Buffs verteilen können. Im Spiel ist jede Waffe und Objekt aus dem Setting des Zweiten Weltkriegs entnommen. So erkennt man etliche Waffen im Spiel wieder. Das Kampfsystem erinnert dabei stark an Darkest Dungeon. In einem 2D Comic Look muss man Runde um Runde herausfordernde Kämpfe gegen die SS Soldaten bestehen. Während der Kämpfe sollte man zudem stets seine Munition im Auge behalten, denn an dieser mangelt es ständig. Munition erhält man nach Kämpfen oder durch das Erkunden der Stadt. Auf der Karte zieht man in einer 2D Ansicht seine Truppe durch die realen Straßen von Warschau. Dabei kann man geheime Vorräte finden, Hinterhalte planen oder neue Verstecke finden. Darüber hinaus gibt es ein Lager bei dem man seine Charaktere managen, aufleveln, neue Missionen annehmen kann und vieles mehr. Allzu lange muss man auf das Spiel nicht warten, denn es erscheint bereits am 3. Oktober für Playstation 4, Nintendo Switch und PC.

Unsere Eindrücke von Warsaw im Video