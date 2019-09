Angeschaut: Logitech G915 und G815 (gamescom 2019)

Wenige Tage vor der gamescom 2019 hat Logitech zwei neue Produkt-Highlights verkündet. Mit den zwei neusten mechanischen High-Performance Tastaturen, der G915 und der G815 will Logitech den Markt in Sachen Größe revolutionieren.

Kabellos oder lieber kabelgebunden

Mit der G-Serie spricht Logitech seit Jahren viele Gamer an und entwickelt ständig neue Standards in der Gamingszene. Mit Klassiker wie der G15 haben die Tastaturen heute nur noch wenig gemeinsam. So auch die neusten Modelle G915 und G815. Die G915 ist die kabellose Version und verspricht über 1000 Stunden Akkulaufzeit, wohingegen die G815 mit dem Kabel an dem Computer angeschlossen wird. Beide Tastaturen verfügen über die heute fast standardmäßige Tastenbeleuchtung und lassen mit 16,8 Millionen Farben kein einen Wunsch offen. Das wohl beeindruckendste ist die geringe Höhe beider Tastaturen, denn diese beträgt grade mal 22 mm. Bedient werden die neuen Flaggschiffe mit den dezenten und leistungsstarken GL-Tasten. Im Vergleich mit den Standard-Tasten, sind diese schmaler und lassen sich schneller betätigen. Die GL-Tasten gibt es in drei Ausführungen:

GL Linear, welche für einen weichen Tastenanschlag stehen

GL Tactile, welche ein direktes Feedback geben

GL Clicky, welche ein hörbares Klicken und ein taktiles Feedback ausgeben

G915 und G815 im Vergleich

Beide Tastaturen verfügen über fünf, für Logitech, typische programmierbare G-Tasten, für selbst erstellte Makros. Über das Logitech G HUB lassen sich die Tasten programmieren oder die Beleuchtung einstellen. Zum ersten Mal verfügt eine kabellose Logitech Lightspeed Tastatur über diese Tastenbeleuchtung. Bei maximaler Beleuchtung der Tasten sinkt die zuvor erwähnte Akkulaufzeit von über 1000 Stunden auf rund 30 Stunden, was für immer noch immense ist. Aufgrund des schmalen Designs sind die Tastaturen minimal gebogen, um eine für optimale Auflage zu sorgen. Um die G915 mit dem Computer zu verbinden, wird ein USB-Adapter in den Port gesteckt oder ihr verbindet die G915 per Bluetooth mit anderen Geräten. Für die Multimediasteuerung besitzen beide Modelle entsprechende Tasten und ein Volumerad. Um während des Zockens nicht versehentlich die falsche Taste zu drücken, lässt sich der Gaming-Modus aktivieren. In dem ist die Windows-Taste standardmäßig deaktiviert, über das Logitech G HUB lassen sich weitere Tasten deaktivieren. Ab August 2019 werden die Tastaturen im Handel erscheinen und auf LogitechG.com verfügbar sein. Die UVP von Logitech liegt für die G915 bei 249,99 Euro und für die G815 bei 199,99 Euro.

“Es ist Geschmacksache und auch ein wenig Glaube, ob man Peripherie mit oder ohne Kabel bevorzugt. Für beide Parteien hat Logitech ein entsprechendes Exemplar auf den Markt gebracht. Ich war immer Verfechter von kabelgebundenen Geräten, aber seitdem mein Kater diverse Kabel tötete, lernte ich die positiven Seiten von kabellosen Eingabegeräten kennen. Nachdem ich nun beide Tastaturen testen durfte, bin ich in der Entscheidung kabellos eine Chance zu geben wieder bestätigt worden. Es gibt keine Verzögerungen und das Verbinden geht ganz einfach. Beide Tastaturen sind extrem schmal und somit perfekt für den Transport geeignet, bieten die heutzutage eigentlich standardmäßige Tastenbeleuchtung und der Tastenanschlag ist einmalig. Durch die unterschiedlichen Taster lässt für jedes Bedürfnis befriedigen. Ich durfte die GL Clicky und die GL Tactile testen. Mir gefallen die GL Tactile Tasten am besten, da sie ein Kompromiss aus hör- und fühlbaren Feedback sind.” Kevin Beverungen, Redakteur