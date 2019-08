Warriors Orochi 4 Ultimate – Spiel kommt mit neuer Geschichte und Charakteren

Warriors Orochi 4 kam bereits im September 20018 auf den Markt und erhält nun eine Ultimate Edition, die mit neuen Features daher kommt. Was genau neun ist könnt ihr hier nachlesen.

Kämpfe zwischen Götter und Samurais?

Die Ultimate Edition soll laut Aussagen von KOEI TECMO Europe, die Charaktere von Dynasty Warriors, Samurai Warriors und den Göttern der alten Geschichte vereinen. Durch den Zusammenschluss der Spiele, steigt die Anzahl der spielbaren Charaktere auf 177 an. Jeanne d’Arc. die französische Retterin von Orléans und Gaia die Mutter der Erde, sollen einige der neuen Charaktere sein. Neben neuen Protagonisten, wurden auch die Story-Stränge vorgestellt und erweitern somit das Hauptspiel. Diese sollen erklären was Zeus dazu brachte, die Anti.Odin-Koalition zubilden oder was mit den Offizieren geschehen ist, die geschickt wurden um die verlorenen Einheiten zu finden. Auch neue Spielmodi wie der Unendlichkeitsmodus wurden hinzugefügt. Und was Warriors Orochi mit OMEGA FORCE zu tun hat weiß ich auch nicht so genau, wird aber bestimmt noch aufgeklärt. Das Spiel wird voraussichtlich im Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Warriors Orochi 4 [Playstation 4] 170 spielbare Charaktere aus dem Dynasty- und Samurai- Warriors Universum

Lokaler 2-Spieler-Koop ermöglicht das gemeinsame Durchspielen

Erstmalig in der Reihe kann Magie genutzt werden und erweitert die taktische Tiefe um ein Vielfaches

Das schönste Warriors Orochi aller Zeiten

Herausgeber: KOEI

Quelle: KOEI TECMO Europe via Pressemeldung