Angespielt: Nintendo’s Line-up (gamescom 2019)

Wir haben uns auf der gamescom 2019 mal bei Nintendo umgeschaut und uns einige Spiele zeigen lassen. Im Fokus lagen dabei natürlich vor allem Zelda: Link’s Awakening und Luigi’s Mansion. Beide Titel haben wir ausführlicher gespielt.

Mit Link zurück auf die Insel

Beginnen wir mit Zelda. Link’s Awakening weckt von der ersten Minute an die Nostalgie und ruft Erinnerungen an das Original für den Gameboy zurück. Viel wurde nicht verändert, wer das Original kennt, der wird sich auch im Remake zurechtfinden. Einige kleine Neuerungen gibt es natürlich dennoch, wie zum Beispiel ein neues Geheimnis beim Angelspiel oder den Dungeon Creator, den wir leider noch nicht ausprobieren konnten. Besonders positiv aufgefallen sind die vielen Quality of Life-Verbesserungen. Der Schild wird nun automatisch auf die Schultertaste gelegt und die Weltkarte kann mit Markierungen versehen werden. Die Optik ist einfach nur bezaubernd und das i-Tüpfelchen auf dem Paradebeispiel, wie man ein Remake machen sollte.

Unsere Eindrücke von Zelda: Link’s Awakening im Video

Die nächste Gruselrunde mit Luigi

Ähnlich exzellent ist auch Luigi’s Mansion 3. Die Mechaniken entstammen hauptsächlich aus dem zweiten Teil, jedoch mit allerlei Neuerungen. Den Pümpel zu verschießen oder Geister hin- und herzuschleudern macht super Laune und eröffnet viele neue Möglichkeiten. Auch der erste Boss sprüht nur so über vor Kreativität, aber da dürfen wir noch nichts drüber verraten. Schade. Erneut mit dabei ist unser kleiner Geisterhund, welcher uns ab und an dabei hilft, versteckte Geheimnisse zu entdecken. Diese sind wieder zahlreich in der Umgebung versteckt und müssen mit unseren Fähigkeiten enthüllt werden. Auch rätseltechnisch sind wir optimistisch, dass Luigis neuestes Abenteuer unser Gehirn zum Glühen bringen wird, erste Ansätze mit unserem Klon Fluigi waren schon mal ein gutes Zeichen.

Unsere Eindrücke von Luigi’s Mansion 3 im Video