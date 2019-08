Angespielt: Destroy all Humans (gamescom 2019)

Einige Remakes und Neuauflagen haben wir auf der gamescom 2019 gesehen, aber kaum eines hat uns so überzeugt wie Destroy all Humans. In der Rolle eines Aliens auf der Erde für ordentlich Chaos zu sorgen war schon 2005 spaßig und Black Forest Games zeigt uns, wie man ein Remake zu so einem witzigen Titel macht.

Kühe an die Macht

Bereits der Anfang von Destroy all Humans reizt alle Humorrezeptoren. Unser Protagonist, Alien Cryptosporidium-137, kurz Crypto, reist auf die Erde. Dort sucht er nicht nur nach seinem Bruder in Area 51, sondern auch nach menschlicher DNA, um den Erhalt seiner Rasse zu sichern. Die erste Lebensform, die er antrifft, sind eine Herde Kühe, die ihn gleich mit ein wenig Dung begrüßen. Und so beginnt die Zerstörung, ihr nutzt Fähigkeiten wie Telekinese, um Gegenstände und Kühe durch die Luft zu schleudern, feuert mit eurer Laserwaffe durch die Gegend und macht mit eurem Raumschiff ganze Städte dem Erdboden gleich. Vieles wurde im Vergleich zum Original verbessert, hier wurde als kein Rückschritt getätigt. Destroy all Humans wirkt als Remake nicht bloß wie ein Spiel, welches in das Jahr 2005 gehört, sondern wurde an die moderne Gamingszene angepasst. So könnt ihr zum Beispiel seitlich ausweichen, um dem Feuer eurer Feinde zu entgehen. Zudem sind ein paar neue Areale dazugekommen, es handelt sich also nicht bloß um eine 1 zu 1-Kopie des Originals. In der uns gezeigten Demo gab es noch einige Fehlerchen, doch wir sind optimistisch, dass diese bis zum Release im nächsten Jahr ausgemerzt werden.

Destroy All Humans [Playstation 4] Erleben Sie eine Alien-Invasion aus den 50ern von ihrer bösen Seite

Originalgetreu in neuer galaktischer Pracht wiedererweckt

Erkunden Sie amerikanische Städte der 50er mit Ihrem Jetpack

Enthält die sagenumwobene, bisher nie gesehene Verlorene Mission in Area 42

Unsere Eindrücke von Destroy all Humans im Video

“So macht man ein Remake. Man nimmt die Prämisse und das grundlegende Gameplay des Originals und verbessert und erweitert es an allen Ecken und Enden. Der Humor wird beibehalten, das Gameplay jedoch aufgewertet. Es sollte also nichts dagegen sprechen, im nächsten Jahr als Alien ein paar Menschen und Kühe auszurotten.” Maarten Cherek, Redakteur