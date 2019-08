Angespielt: Crossroads Inn (gamescom 2019)

Kraken Unleashed Studio und Klabater haben uns eingeladen, eine Runde Crossroads Inn zu spielen. Als Tavernenwirt haben wir versucht, eine erfolgreiche Taverne zu führen und König zu werden. Wie erfolgreich wir dabei waren, erfahrt ihr in diesem Angespielt.

Der Weg zum König

In Crossroads Inn habt ihr ein Jahr Zeit, vom kleinen Tavernenwirt zum König gekrönt zu werden. Eure Taverne lässt sich dabei frei erweitern und einrichten. Zur Einrichtung stehen euch über 500 Gegenstände zur Verfügung, sodass ihr die Taverne nach euren Wünschen einrichten könnt. Wichtig ist dabei, dass ihr auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste eingeht. Denn ist es in der Taverne zum Beispiel zu dunkel, verlassen sie recht schnell wieder eure Gaststätte. Neben der Einrichtung ist natürlich entscheidend, was ihr auf eurer Speisekarte anbietet. Dabei könnt ihr entscheiden, ob ihr euch auf eine Gäste Art spezialisiert oder euch breiter aufstellt. Insgesamt gibt es fünf unterschiedliche Gäste: Arme, Stadtbewohner, Reiche, Gesetzlose und Reisende. Das zur Verfügung stehende Geld und die Vorlieben an Speis und Trank unterscheiden sich je nach Gästegruppe. Auch der Aufwand der Gerichte unterscheidet sich je nach Gruppe, denn Reiche wollen natürlich nicht so einfaches Essen wie Arme. Um nicht alleine in der Taverne zu stehen, habt ihr Möglichkeit Angestellte einzustellen. Die Angestellten haben positive, wie negative Eigenschaften, die ihre Arbeitsleistung beeinflussen. So können Angestellte Raucher sein und machen während ihrer Arbeitszeit häufiger mal eine Pause, oder sind schnell und bewegen sich somit schneller zu ihren Einsatzorten.

Nachgekocht und nachgebraut

Während unserer Anspiel-Session lag ein sehr schön bebildertes Kochbuch neben den Computern aus. Uns wurde verraten, dass alle Gerichte und Getränke im Spiel von einer bekannten polnischen Nerd-Köchin (Nerds‘ Kitchen) nachgekocht wurden, um diese auf ihre Realitätsnähe zu testen. So wurde auch das Bier nachgebraut und das von (nach Aussage der Entwickler) einer der besten polnischen Brauereien. Diese Liebe zu den Gerichten und dem Spiel merkte man auch. Grafisch ist Crossroads Inn kein Meisterwerk, dennoch merkte man einen gewissen Charme. Die Mechaniken wirkten gut überlegt und das gesamte Spiel kommt ohne Kämpfe aus. Denn es muss nicht immer der gewaltsame Weg auf den Thron sein. Erscheinen soll Crossroads Inn auf dem heimischen Computer im Oktober 2019. Bei Steam wird ein Preis von 20 Euro angepeilt.