Angespielt: Blacksad (gamescom 2019)

“Nachdem ich bereits 2018 einen ersten Blick auf Blacksad werfen durfte, konnte ich in diesem Jahr endlich auch selbst in die Rolle der Katze schlüpfen. Insgesamt hat mir die Präsentation ziemlich gut gefallen. Auch die vielen Dialogmöglichkeiten und Hinweise, welche wir in ca. 45 Minuten Demo herausfinden und erkunden durften, machten Lust auf mehr. Laut den Entwicklern soll der Mordfall am Ende der rund zehn bis 14 Stunden langen Story aufgedeckt werden. Bis November sollten die Entwickler allerdings noch einiges an Feinschliff betreiben, denn wir haben in unserem Gameplay noch so manchen Bug gefunden. Ich bin mir aber sicher, dass Microïds dies innerhalb der nächsten zwei Monate auf jeden Fall packen wird.”

Tobias Liesenhoff, Chefredakteur