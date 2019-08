Angeschaut: Ary and the Secret of Seasons (gamescom 2019)

Herumspielen mit den Jahreszeiten ist ja nicht wirklich eine neue Idee, aber der Indietitel Ary and the Secret of Seasons, den wir uns auf der gamescom 2019 anschauen durften, versucht da einen etwas anderen Ansatz. Um die Welt, deren vier Gebiete von jeweils einer Jahreszeit beherrscht werden, aus dem Chaos zu befreien, müssen wir lernen, ebendiese Jahreszeiten zu kontrollieren. Auf dem Weg treffen wir fiese Monster und erkunden magische Dungeons, wie man es von einem guten Adventure erwartet.

Verschießt den Winter und den Sommer

Wir spielen als der kleine Junge Ary, welcher im Land des Winters lebt. Durch gewisse Ereignisse geraten die Jahreszeiten jedoch ins Chaos und so herrscht im Winterland nun Sommer, die Seen schmelzen, das Gleichgewicht gerät durcheinander. Und so ist es nun an Ary, das Schlamassel wieder in Ordnung zu bringen. Dazu macht er sich diverse Utensilien zunutze, wie zum Beispiel eine Art Steinschleuder. Mit dieser verschießen wir jedoch nicht nur einfache Munition, sondern Jahreszeitenblasen. So können wir kleine Abschnitte in Winter hüllen, um Eisplattformen zu kreieren, auf denen wir weiterkommen. Oder wir lassen im Frühling Ranken wachsen, an denen wir emporklettern können. Solche Rätsel sind überall verteilt und bilden den Kern dieses Puzzle-Adventures. Kämpfe gibt es jedoch auch und da gilt es, Vorsicht walten zu lassen. Die Gegner, auf die wir treffen, sind nämlich nicht zu jeder Zeit sichtbar, sondern nur in einer speziellen Jahreszeit. Anwesend sind sie jedoch immer und so machen uns Eismonster auch immer Schaden, obwohl wir sie nur im Winter sehen können. Mit all den Rätselaspekten, Monstern zum Bekämpfen und den Tempeln, an deren Ende ein Boss wartet, muss sich Ary and the Secret of Seasons natürlich einen Vergleich mit der Zelda-Reihe gefallen lassen. Das Indiespiel bietet jedoch genügend interessante Ansätze, um für sich alleine stehen zu können.

Unsere Eindrücke von Ary and the Secret of Seasons im Video

“Was Action-Adventure-Spiele angeht, so erfindet Ary and the Secret of Seasons das Rad nicht neu. Die Ansätze, die wir sehen konnten, deuten jedoch auf einen spaßigen Titel hin. Die Mechaniken mit den Jahreszeiten erlauben für interessante Rätsel, der gezeigte Bosskampf war kreativ und ich bin sowieso immer für magische Abenteuer zu haben. Im ersten Quartal 2020 können wir uns dann ein wenig mehr in die Jahreszeitenwelt begeben.” Maarten Cherek, Redakteur