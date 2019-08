Xbox Games with Gold – Das sind die Spiele im September 2019

Wie in jedem Monat dürfen sich Abonnenten von Microsofts Online-Service Xbox Live auch im September über neue kostenfreie Spieleperlen freuen. Microsoft gab nun offiziell das Line-Up der Spiele im September 2019 bekannt.

Games with Gold mit Hitman und Tekken

Während Sony im kommenden Monat mit zwei großen Blockbuster aufwartet, lässt Microsoft im eigenen Programm die AAA-Giganten zwar vermissen, das Angebot kann sich dennoch durchaus sehen lassen. So erhalten Abonnenten ab dem 1. September Hitman: The Complete First Season für die Xbox One sowie Earth Defense Force 2025 für die aktuelle sowie betagtere Heimkonsole. Ab dem 16. September geht es dann weiter mit dem Indie-Adventure We Were Here auf der Xbox One sowie Tekken Tag Tournament 2 für die Xbox 360. Letzteres kann dank Abwärtskompatibilität natürlich auch auf der Xbox One konsumiert werden.

Quelle: Microsoft