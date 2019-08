Cyberpunk 2077 – Livestream heute um 20 Uhr

CD Projekt RED wird heute Abend einen Livestream zu Cyberpunk 2077 veröffentlichen. In diesem werden wahrscheinlich Szenen der E3 und gamescom Präsentation gezeigt.

Wahrscheinlich hatte nicht jeder das Glück die Presse-Demo zu sehen oder genug Geduld sich beim Cyberpunk Stand auf der gamescom 2019 anzustellen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn satte 15 Minuten werdet ihr heute Abend sehen können. Es wäre möglich, dass dabei ein Mix aus neuen und bereits bekannten Szenen zu sehen sein wird. CDPR überträgt den Stream sowohl auf Twitch, als auch auf Mixer. Beide Streams wurden hier verlinkt.

Auch auf der diesjährigen Tokyo Game Show 2019 wird Cyberpunk vertreten sein und Gameplay zeigen. Das sagt zumindest ein Tweet, der vom offiziellen Cyberpunk 2077 Twitter-Account gepostet wurde. Wer vor Ort sein kann, wird den Stand in Halle 8 finden.

Join us at Tokyo Game Show 2019 for the Japanese debut of this year’s #Cyberpunk2077 gameplay!

>> https://t.co/UYKDJBdenL << pic.twitter.com/x1OsIXfAbk

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 29, 2019