Angeschaut: ROCCAT’s Line-up (gamescom 2019)

Trotz einiger Verspätung meinerseits wurde ich herzlich von ROCCAT auf der diesjährigen gamescom 2019 empfangen. Das Unternehmen hatte drei neue Produkte aus der AIMO-Serie mit im Gepäck, die sie mir präsentierten: die ROCCAT Kain AIMO Mausserie, die Vulcan AIMO Tastatur und das Sense AIMO Mauspad. Wie sich die Produkte im Praxistest geschlagen haben, erfahrt ihr hier.

ROCCAT Kain AIMO

Die neue Kain-Mausserie möchte mit einem innovativen Klick-Mechanismus und einem ganz neuen Aufbau überzeugen. Hier wurden die Form sowie das Oberflächenmaterial für einen besseren Griff überarbeitet. Das Design wirkt nun sehr clean und ohne weitere Bestandteile wie einer Daumenablage oder anderen Seitenteilen. Trotz des einfachen Designs fühlte sich die Maus in der Hand sehr angenehm an. Auch der Grip und das Gewicht von 89 Gramm waren so eingestellt, dass die Maus optimal in der Hand lag. Durch den sogenannten „Titan Click“, der in den Maustasten verarbeitet ist, hat man laut ROCCAT einen Vorteil von bis zu 16 Millisekunden gegenüber anderen Mäusen. Mit der Maus sind bis zu 16.000 dpi möglich. Natürlich verfügt die Maus, wie bei vielen anderen aktuellen Mäusen auch, über eine RGB-Leiste. Die Maus wird es als weiße und als schwarze Farbvariante geben. Die Kain 120 erscheint Ende September zu einem Preis von 69,99 Euro. Für den Winter ist eine kabellose Version geplant.

ROCCAT Vulcan AIMO

Die Vulcan 120 AIMO Tastatur ist bereits erhältlich und zählt zu den meistverkauften Tastaturen Deutschlands. Sie beinhaltet einen mechanischen Schalter namens „Titan Switch Tactile“. Nun bringt ROCCAT das Modell Vulcan 122 AIMO heraus, welches wir uns auf der gamescom näher anschauen konnten. Hierbei handelt es sich einfach um das eingangs erwähnte Modell in weißer Farbe. Somit gibt es im Bereich Tastatur nichts Neues, was wir euch erzählen können. Auffällig waren das einfache und flache Design. Besonders, dass jede Taste der Tastatur einzeln farblich anpassbar ist, macht sie sehr interessant. Ein weiteres Modell, das bald erscheinen wird, aber leider nicht auf der gamescom vertreten war, ist die Vulcan 121 AIMO mit dem „Titan Switch Speed“, der bis zu 30 % schneller bei einem Auslösepunkt von 1,4 mm reagieren soll als herkömmliche Schalter. Um versehentliches Drücken von Tasten zu minimieren, wird eine Kraft von 45 g benötigt, um sie zu betätigen. Natürlich verfügt auch diese Tastatur über eine RGB-Funktion. Alle drei Varianten werden zu einem Preis von 159,99 Euro erhältlich sein.

ROCCAT Sense AIMO

Das RGB Gaming Mauspad bietet eine weiche Stoffoberfläche und hat zwei unterschiedliche Beleuchtungszonen, die um das Mauspad laufen. Die Oberfläche umfasst 353x 25 x 3,5 mm und lässt einen kleinen Spielraum zum Biegen. Ganz so biegsam ist sie dann doch nicht, aber das ist bei dem Lichtleiter auch nicht möglich. Die Unterseite des Mauspads ist so designt, dass ein Rutschen auf glatten Oberflächen verhindert wird. Insgesamt ist es ein solides Mauspad, das mit einer netten Spielerei ausgestattet ist.

