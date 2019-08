Yakuza 7 – Alles wird anders im neuesten Ableger der Reihe

Yakuza 7 wurde im Rahmen eines speziellen Events in Japan offiziell ent­hüllt. Damit wissen wir nun endlich was sich hinter dem Arbeitstitel Shin Yakuza verbirgt, der vor zwei Jahren angedeutet wurde.

Neues Kampfsystem, neuer Protagonist, neue Stadt

Zugegeben der Arbeitstitel Shin Yakuza war nicht wirklich mysteriös, schließlich bedeutet Shin einfach neu. Allerdings scheint Yakuza 7 nicht nur das “neue” Yakuza zu sein welches die nächste Nummer mit sich trägt. Ganz im Gegenteil des neueste Ableger der Reihe möchte so einiges ändern. Mit Ichiban Kasuga erwartet euch ein völlig neuer Protagonist und mit der Stadt Yokohama ein völlig neuer Schauplatz für die Geschichte. Diese beiden Änderungen sind jedoch Kleinigkeit im Vergleich zum größten Umbruch, dem Kampfsystem.

Echzeit Prügeleien gehören in Yakuza 7 der Vergangenheit an, dafür soll ein Turn-Based System eingeführt werden. SEGA hatte uns dieses Tum-Based Gameplay tatsächlich schon im Rahmen eines April Scherzes gezeigt, nur wer hätte gedacht, dass dieser Scherz nur ein Scherz war. Wie dem auch sei, Yakuza 7 hat bisher nur ein Veröffentlichungsdatum für den japanischen Markt erhalten. Am 16. Januar soll es für die Playstation 4 erscheinen, die westliche Hemisphäre kann wie gewohnt noch ein knappes Jahr darauf warten.

Quelle: giantbomb.com