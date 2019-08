Two Point Hospital – Zum Geburtstag erscheint die dritte Erweiterung “Unheimliche Begegnungen”

Die Krankenhaussimulation Two Point Hospital feiert in dieser Woche ihr einjähriges Bestehen. Zur Feier des Tages wurde nun die dritte Erweiterung “Unheimliche Begegnungen” angekündigt!

Patienten der dritten Art aufgetaucht!

Neue Krankheiten sind im Umlauf und es gilt an euch diese zu bekämpfen. Doch etwas ist anders, es scheint als ob diese Krankheiten nicht von dieser Welt kommen. Die Erweiterung kommt mit neuen Krankheiten, Heilungsmaschinen, mysteriösen Gegenständen und vielem mehr daher, doch psst das ist alles streng Geheim. Zum Geburtstag wurden auch noch ein paar Zahlen gedropped, denn rund 2,1 Milliarden Patienten wurden seit der Einführung des Spiels von der Pandemie geheilt und über neuen Millionen Patienten starben an der Diagnose Schwindel. Insgesamt wurden über 121 Patienten getötet…ähhh nicht erfolgreich behandelt worden. Wer jetzt Lust hat sich selbst als Freizeit-Doc zu versuchen, der kann Two Point Hospital in der Zeit vom 29. August bis 2. September, auf Steam kostenlos testen. Zudem gibt es in der selben Zeit 50% Rabatt auf die Erweiterungen Bigfoot und Pebberley und wer direkt die neuste Erweiterung haben möchte erhält derzeit 10% Rabatt, also sollte für jeden was dabei sein!

Two Point Hospital [Nintendo Switch] Two Point Hospital wurde komplett für die Konsolen Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch angepasst

Die Konsolen-Versionen enthalten alle Verbesserungen des PC-Spiels wie z.B. Copy-Paste-Raumaufteilung, Innenarchitekt und Charakteranpassung

Inkl. die Erweiterung "Bigfoot" die einen in eine verschneite Region entführt um Celebri-Yeti Bartholomew F. Yeti zu unterstützen

Inkl. die Erweiterung "Pebberley Island" - Erweiteren Sie Ihre medizinischen Kenntnisse auf der tropischen Insel

Quelle: SEGA