The Surge 2 – Alle Infos zum brutalen Kampfsystem

In nicht einmal einem Monat erscheint The Surge 2, welches von Deck13 und Focus Home Interactive produziert wird. Das Spiel versucht die Macken des Vorgängers auszubügeln und noch eine Schippe drauf zu setzen. Im neuen Trailer wird das Kampfsystem näher gezeigt.

Enthauptungen gehören zur Tagesordnung!

Um euer Überleben zu sichern ist es wichtig eure Technik immer weiter zu entwickeln, dafür müssen aber im Kampf einige Köpfe oder andere Körperteile rollen. Während des Kampfes könnt ihr einzelne Körperteile anwählen um diese zu amputieren und eurer Exo-Rig hinzuzufügen. Das Spielt scheut sich nicht vor Gewalt und detailliert, wie die Körperteile durch die Gegend fliegen. Mit 80, Waffen, Drohnen und Exekutionen stehen euch damit viele Möglichkeiten zur Verfügung, um an eure Erweiterungen zu kommen. Aber auch Ausweichmechaniken und Parieren gehört zum Spiel, damit ihr nicht selbst als Ersatzteillager herhalten müsst. Wer den ersten teil noch nicht gespielt hat, hat noch für kurze Zeit die Chance auf Steam das Spiel für lau anzutesten. Und bekommt beim Kauf des Basisspiels einen satten Rabatt von 75%. The Surge 2 erscheint am 24. September für PlayStation 4, Xbox One und PC.

The Surge 2 - Limited Edition - [PlayStation 4] Nachfolger zum mehrfach preisgekrönten "The Surge" unter anderem ausgezeichnet mit dem deutschen Entwicklerpreis 2017 als bestes deutsches Spiel

Eine noch größere und abwechslungsreichere Welt voller Herausforderungen und spektakulärer Kämpfe gegen noch tödlichere Bosse

Mechaniken wie vereinfachtes Looting & anvisieren der Ausrüstungsteile: Trennen Sie dem Feind die Ausrüstungsteile ab, die Sie selbst wollen

Limited Edition: Spiel im exkl. Schuber, exkl. 3D Cover, exkl. 8-seitiger Comic, exkl. Doppelposter und exkl. Lithographien

Quelle: Focus Home Interactive