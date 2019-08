Warframe – Saint of Altra Update kommt diese Woche

Digital Extremes bereitet mit Schallgeschwindigkeit das nächste Update für Warframe vor. PC Spieler bekommen das Update schon in dieser Woche.

Warframe bekommt Saint of Altra Update auf PC

Das neue Mainline Update soll noch in dieser Woche PC Tennos zur Verfügung stehen und dabei einige Neuerungen und einen neuen Frame mit sich bringen. Gauss macht dabei einen flotten Sprint direkt in euer Arsenal.

Noch bevor sein Kumpel Grendel seinen Weg ins Spiel findet, könnt ihr Frame Nummer 41 im Spiel finden. Mit Fähigkeiten wie Mach Rush und Redline wird er seine Gegner in Grund und Boden rammen. Aber damit noch nicht genug, denn auch der Disruption Mode bekommt eine Erweiterung.

Der beliebte Modus bekommt sechs weitere Mission zum Beispiel auf dem Mars, Sedna, Kuva Fortress oder auch Lua. Diesmal stellt ihr euch zudem nicht mehr nur Corpus sondern bekommt es auch mit den Grineer zutun, die ebenfalls von Alad V’s Forschung profitiert haben.

In Sachen Features, werden Look Link und Mod Link ihren Weg ins Spiel finden, damit könnt ihr ganz einfach euren Look oder euer Mod Setup mit anderen Spielern direkt im Spiel teilen. Fans von Harrow werden sich bestimmt über die Harrow Deluxe Collection freuen. Musikfreunde können auf Shawzin spielen und bekommen sogar eine Form von Guitar Hero geboten. Natürlich wird es noch viel mehr im kommenden Update geben.

Quelle: Digital Extremes