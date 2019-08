Mega Man Zero/ZX – Legacy Collection erscheint im Januar 2020

Anfang nächsten Jahres gibt es für Mega Man Fans neues Futter. Die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection umfasst sowohl alle Spiel der Zero-Reihe, als auch Mega Man ZX und Mega Man ZX Advent.

Die Collection bringt einige Features mit sich!

Als Spieler könnt ihr jederzeit zwischen den originalen Sprites und einem HD-Filter wechseln, wodurch ihr entweder das Original oder eine aufgehübschte Version spielen könnt. Zudem wurden die Spiele um einen sogenannten Casual Scenario-Modus erweitert, der euch den Schwierigkeitsgrad anpassen lässt. Besonders für Neulinge im Mega Man-Genre sollte das ein Segen sein. Auch ein Save-Assist-System wurde hinzugefügt, wodurch ihr während der Missionen Speicherpunkte erstellen könnt. Das erinnert stark an die save-states, welche gerne bei Emulatoren eingesetzt werden. Auch neu ist eine Galerie in der ihr 600 Artwork der Spiele begutachten könnt. Zusätzlich gibt es noch einen Musikplayer, der sowohl die original Soundtracks als auch neue Stücke der Spielmusik wiedergibt. Als letzte Neuerung wurde noch ein Z-Chaser-Challange-Modus angekündigt, für den es leider noch keine weiteren Infos gibt. Die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection erscheint am 21. Januar 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam und Nintendo Switch.

