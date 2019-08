Cyberpunk 2077 – Kleinere Weltkarte als noch in The Witcher 3

Die Weltkarte von Cyberpunk 2077 soll laut dem Produzent Richard Borzymowski im Vergleich zu The Witcher 3 kleiner ausfallen. Aber keine Angst, CD Projekt RED stellt gleich anbei klar, dass eine kleinere Fläche nicht weniger Inhalt bedeutet.

Cyberpunk 2077 will hoch hinaus

Wie die meißten von euch wissen dürften, ist die Welt von The Witcher 3: Wild Hunt gigantisch. Insgesamt vier individuelle Gebiete bereist ihr als Geralt (fünf wenn man das Areal aus Blood and Wine dazu zählt) von mittelalterlichen Metropolen wie Novigrad bis hin zu den verstreuten Inseln von Skellige. Eine Welt voller Leben, kleiner Dörfer, Wäldern, Flüssen und Gebirgen. Eine Welt die ihr in Cyberpunk vergeblich suchen werdet. Wie Producer Richard Borzymowski in einem Interview mit Gamesradar bekannt gab, soll die Welt rund um Night City deutlich dichter strukturiert sein als die des Witchers.

Er erklärt, dass der gesamte Spielinhalt eines The Witcher 3 in Cyberpunk 2077 steckt, nur komprimierter und ohne die wilde Land­schaft drum herum. Statt auf weitläufige Wildnis setzt CD Projekt RED auf Vertikalität und Dichte in Form einer verschachtelten Stadt mit unzähligen begehbaren Wolkenkratzern. Dadurch soll Night City laut Borzymowski prall gefüllt mit Inhalt und Leben sein. Er geht im Rahmen des Interviews sogar soweit die Stadt als eigenen Protagonisten zu bezeichnen. Ausgehend von den Informationen und Eindrücken aus Gameplay Videos und Trailern können wir diesen mutigen Aussagen bisher noch nichts entgegen setzten. Und so nimmt der schier unaufhaltsame Hypetrain weiter Fahrt auf.

