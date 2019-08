Bandai Namco – Alle Ankündigungen in der Übersicht (gamescom 2019)

Die gamescom 2019 hat nun ein Ende und wir haben viel gesehen. Eine Zusammenfassung aller Ankündigungen von Bandai Namco könnt ihr nun hier finden.

Little Nightmares II

Die wohl größte Ankündigung von Bandai war wohl die Veröffentlichung von Little Nightmares II, auf der gamescom Opening Night live. Der Titel wird voraussichtlich 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Im Ankündigungstrailer konnten wir sehen, dass Six nicht mehr die die Hauptrolle übernehmen wird, sondern Mono, ein kleiner Junge mit einer Papiertüte auf dem Kopf.

One Piece: Pirate Warriors 4

Auch die “Pirate Warriors”-Reihe erhält einen neuen Ableger und versucht mit ihrer Grafik-Engine neune Maßstäbe zu setzen. Dieses Mal verschlägt es die Strohhutbande auf Whole Cake Island. Dort versuchen Ruffy und seine Crew Sanji vor der gefürchteten “Big Mom” zu befreien. Neben Ruffy werden auch Jimbei, Sanji Vinsmoke, Ichiji Vinsmoke, Niji Vinsmoke, Yonji Vinsmoke und Reiju Vinsmoke als spielbare Charaktere auftreten. Die Welt besteht aus Kuchen und Gebäck und lässt sich teilweise durch die Engine zerstören.

Dragon Ball Z: Kakarot

Wie bereits in einer News bestätigt, wird das Spiel um die Cell-Saga erweitert. Bedeutet also, dass das bisherige Spiel einen neuen Storys-Strang erhält, in dem ihr sowohl Son Goku als auch Son Gohan und Vegeta spielen könnt.

Code Vein

Auch ein bisschen zu Code Vein wurde angekündigt, denn am 3. September wird für PlayStation 4 und Xbox One eine Demo veröffentlicht werden. In der Demo könnt ihr euch einen eigenen Charakter erstellen und in einen Dungeon betreten, um einen besseren Eindruck von dem Spiel zu bekommen. Wer noch etwas Zeit hat kann auch auf den finalen Release warten, der am 27. September für PlayStation 4 Xbox One und PC sein wird.

The Dark Pictures: Man of Medan

Auch Man of Medan hat noch kurz vor Release einen kleinen Trailer bekommen, indem die urbane Legende der Geschichte erklärt wird. Die Story dreht sich um die SS Urang Medan, einem holländischem Frachter, der 1947 spurlos mit der gesamten Crew verschwunden ist. Die Geschichte wurde frei interpretiert und lässt euch die Schrecken des Schiffes erfahren.

