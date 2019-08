For Honor – Ubisoft verschenkt Mittelalter Prügler zur Feier der gamescom

Solltet ihr bisher noch keine Möglichkeit gehabt haben Ubisofts Online-Hack-and-Slay-Spiel For Honor auszuprobieren ist jetzt die Gelegenheit!

Der spaßige Multiplayer Prügler im mittelalterlichem Setting wusste 2017 mit seinem innovativem Gameplay zu begeistern und hat sich im Laufe der Jahre in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. Jetzt habt ihr die Chance die Grundversion des Spiel über Uplay abzugreifen. Das Angebot gilt bis Samstag und als einzige Voraussetzung müsst ihr ein Uplay Konto besitzen. Ihr seid noch nicht überzeugt? Schaut euch doch einfach mal unser Review zu For Honor an und entscheidet selbst. Für alle anderen hier noch einmal die offizielle Spielbeschreibung von Ubisoft selbst:

In For Honor, dem Nahkampf-Action-Spiel, das von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit weiteren Ubisoft Studios entwickelt wird, beschreitet der Spieler einen Weg voller Zerstörung und kämpft auf dem Schlachtfeld um Ruhm, Ehre und ums Überleben. Die Spieler treten in diesem chaotischen Krieg als Streiter der drei größten Krieger-Fraktionen an: Ritter, Wikinger oder Samurai. For Honor ist ein temporeiches und packendes Spiel, das Können und intuitives Verhalten der Spieler in einem bisher unbekannten Ausmaß erleben lässt.

Das innovative Steuerungssystem The Art of Battle von For Honor gibt den Spielern die vollständige Kontrolle über ihren Helden. Jeder Held verfügt über seine ganz ureigenen Talente und Waffen, mit denen sich gegnerische Soldaten, Bogenschützen und Helden beseitigen lassen, die sich den Spielern in einem intensiven, glaubwürdigen Schlachtfeld in den Weg stellen.