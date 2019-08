Angespielt: Iron Man VR (gamescom 2019)

Im Rahmen der gamescom 2019 hatten wir die Chance Iron Man VR für die PlayStation VR anzutesten. Sony legt wie jedes Jahr viel Wert darauf ihr VR-System weiter auszubauen. Ob es mit Iron Man VR in die richtige Richtung geht, lest ihr nun hier.

Ich bin Iron Man?

Zu Beginn der Anspiel-Session mussten zunächst die Controller und meine Größe auf das System abgestimmt werden. Dies klappte auch ohne Probleme und ging ganz flott. Anschließend wollten wir uns direkt in den Anzug stürzen, doch eine recht lange Wartezeit machte uns einen Strich durch die Rechnung. Zudem durfte man sich nicht aus einem bestimmten Kreis bewegen, sodass man wie festgewurzelt auf einer Stelle stand, bis die Ladezeit vorüber war. Da dies ja noch eine Preview ist, kann man darüber hinwegsehen. Dann nun endlich ging es los und wir durften wie Iron Man durch die Luft fliegen. Die Präsentation deckte eigentlich nicht mehr als ein Tutorial ab, indem kurz alle Features erläutert und anschließend in die Tat umgesetzt werden. Zuerst lernte man sich von A nach B zu bewegen, was etwas schwammig war, denn anstatt die volle Kontrolle beim Fliegen zu haben, hangelte man sich nur von Punkt zu Punkt und ist des Öfteren abgestürzt bzw. gegen irgendwelche Wände geknallt. Das kann natürlich auch an den fehlenden VR–Skills liegen, jedoch hatte Lukas dasselbe Problem und stimmt meiner Meinung zu.

Endlich ballern!

Anschließend durften wir endlich mit unseren Repulsor feuern und ein paar Dummies verschrotten. Die Schüsse sind präzise und haben ordentlich Wumms dahinter, dasselbe gilt für die Schläge, welche man dem Gegner verpassen kann. Sobald man mehr Gefühl für das Fliegen und gleichzeitig schießen entwickelt hat, fühlt man sich schon etwas wie Tony Stark. Zuletzt haben wir noch gegen einige bewegliche Drohnen gekämpft, die schon etwas hartnäckiger waren, wodurch man schnell die Orientierung verloren hat. Nachdem man alle Drohnen erledigt und endlich gelandet ist, ist die Präsentation auch schon vorbei und wir konnten die Brillen abnehmen. Insgesamt hat man leider nicht mehr gesehen, als das, was bereits in bereits erschienenen Videos gezeigt wurde. Der Release ist momentan auch noch offen, kann aber auf 2019 eingegrenzt werden.