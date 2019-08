Yakuza Remastered Collection – PS4 Remaster kommen

Die Yakuza Spiele sind in ihrer Beliebtheit explodiert, seit sie für PS4 erschienen sind. Jetzt folgt die Yakuza Remastered Collection.

Die Remaster Versionen der Teile 3, 4 und 5 von Kiryus Epos machen sich endlich auf den Weg nach Europa. Dabei macht der dritte Teil den Anfang denn dieser steht ab sofort im PSN zum Kauf bereit. Teil 4 soll am 29. Oktober folgen und Teil 5 am 11. Februar.

Die Titel können nicht einzeln gekauft werden sondern nur in der Collection für 59,99 €. Sobald die entsprechenden Releases erreicht sind werden die Spiele freigeschaltet. Wer allerdings gerne eine physische Version der Collection haben will, wird bis zum letzten Release im Februar warten müssen.

Mit dem Release der Collection ist die Hauptreihe endlich vollständig auf der PS4 versammelt. Es fehlen aber noch ein paar Spin-offs von denen Ishin zumindest eine Chance hat, auch hier zu erscheinen.

Kiryu is back, and he’s looking better than ever.

The Yakuza Remastered Collection, which includes Yakuza 3, Yakuza 4, and Yakuza 5, is heading to the PlayStation Store starting with Yakuza 3 – available right now!https://t.co/OBnt1gADbG pic.twitter.com/isRo6USArG

— RGG Studio (@RGGStudio) August 20, 2019