RAD – Launch Trailer veröffentlicht

Was wäre wenn nach einer Apokalypse eine zweite Apokalypse stattfindet? Diese Frage hat sich das Team rund um Tim Schafer gestellt und die Antwort kurzerhand in ein Videospiel gepackt.

Launch Trailer zu RAD veröffentlicht

Und das nächste abgedrehte Double Fine-Projekt steht in den Startlöchern. Passend zum morgigen Verkaufsstart von RAD hat das Studio Double Fine Productions vor kurzem einen Trailer veröffentlicht. Das Video bietet einiges an Gameplay und Cutscenes. Das ganze wird von einem klassischen Synthi-Sound aus den 80ern aus der Feder von David Earl untermalt. Jedenfalls macht das Video Lust auf mehr. RAD ist ab dem 20. August für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar.

Quelle: Double Fine Productions (via YouTube)