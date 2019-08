Chance auf ein Autogramm von Hideo Kojima auf der gamescom 2019

Das etwas großes zu Death Stranding auf der diesjährigen gamescom gezeigt wird ist schon bekannt. Auch das Hideo Kojima himself diese Nachricht auf der Opening Night Live verkünden wird ist nicht mehr neu. Das er aber auch eine Autogrammstunde hält, wird den ein oder anderen freuen.

Eine Stunde mit euch und Kojima!

Am Fachbesuchertag, also am Dienstag den 20.08.19 wird Hideo Kojima für euch da sein und ihr habt die Chance auf ein Autogramm von ihm. Zwischen 14:45 Uhr und 15:45 Uhr könnt ihr Kojima an der PlayStation Bühne treffen und mit Glück ein Autogramm ergattern. Da dies aber nur am Fachbesuchertag möglich ist, müsst ihr entweder eine Wildcard besitzen oder einen Fachbesucher-Ausweis, um überhaupt auf das Messegelände zu kommen. Kojima sollte jedem ein Begriff sein, der etwas mit Videospielen zu tun hat. Seinen Durchbruch hat er mit der Metal Gear Reihe erreicht und war in der Zeit von 2011 bis 2015 Vizepräsident von Konami. Nun hat Kojima sein eigenes Studio “Kojima Productions” und präsentiert uns auf der gamescom Neuigkeiten zu seinem neusten Titel Death Stranding.

Quelle: PlayStationDE via Twitter