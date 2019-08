Travis Strikes Again: No More Heroes – Complete Edition erscheint diesen Oktober

Marvelous Games,die Macher der Travis Strikes Back Reihe, gaben bekannt, dass der neuste Ableger der Serie ab Oktober in einer Complete Edition erhältlich sein wird.

Euch erwarten bessere Grafik und mehr FPS!

Die Complete Edition wird sowohl auf PlayStation 4 , als auch auf STEAM mit verbesserter Grafik und 120 FPS daher kommen. Bei der STEAM_Version ist natürlich die entsprechende Hardware nötig, um die FPS zu erreichen. Alle Inhalte die bisher erschienen sind, werden in der Complete Edition enthalten sein. Das bedeutet, dass sowohl die bereits erschienenen DLC Black Dandelion und Bubblegum Fatale, als auch die neuen Charactere Shinobu Jacobs and Badgirl, die mit den DLC daher kommen zur Verfügung stehen. Um die DLC-Inhalte spielen zu können muss vorher die Hauptstory abgeschlossen werden. Dann stehen euch auch ein paar neue und exklusive T-Shirts für eure Charaktere bereit.

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition steht bereits bei STEAM zur Vorbestellung bereit. Die PlayStation-Seite folgt noch in kürze. Das Spiel wird am 17. Oktober diesen Jahres für STEAM und PlayStation 4 in der Complete Edition erscheinen.

Quelle: Marvelous Games