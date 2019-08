Duke Nukem – Duke is back

Diese Nachricht dürfte so ziemlich jedem Duke Nukem-Fan ein grinsen ins Gesicht zaubern. Doch jetzt müsst ihr stark sein. Es handelt sich leider nicht um eine offizielle Ankündigung.

Duke Nukem is back

Der Modder Syndroid hat vor kurzem ein Video auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen, auf welchem ein ziemlich cooles Remake von Duke Nukem 3D zu sehen ist. Diese Version ist sogar spielbar und kostet nichts. Ihr benötigt lediglich einen Steam-Account und das Spiel Serious Sam 3, um die Mod zu nutzen. Die Mod trägt den Titel Serious Duke 3D. Wenn man sich das Video ansieht, merkt man schon, dass Syndroid eine Menge Arbeit hinein gesteckt hat. Das Spiel ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Wann es jedoch offiziell mit dem Duke weitergeht, ist noch ungewiss. Gerüchten zufolge sei aber schon was in Planung. Wir dürfen weiterhin gespannt sein.

Quelle: Syndroid (via YouTube)