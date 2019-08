Anthem – Lead Producer verlässt Bioware

Das Anthem nicht den erwünschten Erfolg gebracht hat, dürfte mittlerweile den meisten bekannt sein. Dennoch hat der Titel eine solide Fanbase. Diese ist im Moment wohl ein wenig geteilter Meinung.

Der Lead Producer von Anthem, Ben Irving verlässt Bioware nach acht Jahren. Sowas ist natürlich nie wirklich gut. Oder doch? Da ist sich die Community nicht ganz so einig. So ein Wechsel in der Führungsriege kann natürlich auch den ein oder anderen Vorteil mit sich bringen und dem Spiel vielleicht sogar den nötigen Schwung bringen, den es dringend nötig hat. Auf Twitter erläutert er weitere Details.

(1/3) After 8 amazing years at BioWare I have made the decision to move on and have accepted an exciting opportunity at another gaming company. Since the first time I played Baldurs Gate many many years ago, BioWare was the dream place I always wanted to work.

— Ben Irving (@BenIrvo) August 15, 2019