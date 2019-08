Epic Games Store – Diese zwei Titel sind diese Woche kostenlos

Wie in jeder vorherigen Woche dürfen sich Besitzer eines Epic Games Accounts erneut über zwei kostenfreie Spieleperlen freuen. Epic Gmes selbst verteilt seit der vergangenen E3 die kostenfreien Spiele im wöchentliche Rhythmus. Dieser soll bis zum Ende des laufenden Jahres beibehaltenen werden.

Mutant Year Zero: Road to Eden und Hyper Light Drifter kostenfrei

So dürft ihr euch das Taktik-Rollenspiel Mutant Year Zero: Road to Eden sowie den 2D-Action-Titel Hyper Light Drifter im Epic Games Store derzeit vollkommen kostenfrei herunterladen. Die einzige Voraussetzung, die ihr hier erfüllen müsst, ist ein Account auf der Vertriebsplattform. Dieser ist allerdings ebenfalls vollkommen kostenfrei anzulegen. Das Angebot läuft noch bis zum 22. August. Danach stellt euch Epic Games den Puzzler FEZ ohne Zusatzkosten zum Download bereit.

Quelle: Epic Games Store