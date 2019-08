Saints Row V – Entwicklung kommt gut voran

THQ Nordic hat nun die Arbeiten an Saints Row V offiziell bestätigt.

Saints Row geht in die nächste Runde

Wie Publisher THQ Nordic unlängst in einem Bericht bekannt gab, befindet sich die Entwicklung von Saints Row V auf einem sehr guten Weg. Demnach seien die Arbeiten bereits weit fortgeschritten.

Konkrete Informationen oder aber einen Releasezeitraum nannte man in diesem Zuge allerdings nicht. Ob es sich beim fünften Teil um einen vollwertigen Nachfolger oder sogar ein Remake handelt, bleibt erst einmal abzuwarten. THQ gab in einem Finanzbericht zumindest bekannt, dass man bis März 2021 mindestens zwei große AAA-Spiele veröffentlichen möchte.

Die Veröffentlichung von SaintsRow IV ist inzwischen bereits über 6 Jahre her. das zwischenzeitlich veröffentliche Spin-Off o Gat Out of Hell hatte dabei nur mäßig Erfolg.

Quelle: THQ