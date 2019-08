PlayStation – Das zeigt Sony auf der gamescom 2019

Sony war zwar in diesem Jahr nicht auf der E3 vertreten, wird auf der hiesigen gamescom allerdings einen Auftritt erhalten. So gab das japanische Unternehmen unlängst ihr Line-up für die Kölner Spielemesse bekannt.

Was kann bei Sony angespielt werden?

So könnt ihr am Sony Stand in Halle 7 vom 20. bis 24. August 2019 unter anderem einer Präsentation von Kojimas aktuellem Projekt Death Stranding beiwohnen. Spielbar ist der Titel leider nicht. Hand hingegen könnt ihr an den Virtual Reality-Ableger Marvel’s Iron Man VR, das kreative Adventure Dreams, das bunte Concrete Genie, das Remake MediEvil sowie den Dungeon-Crawler ReadySet Heroes. Weiterhin werden die Third-Party-Spiele Final Fantasy VII Remake, Call of Duty: Modern Warfare, Control sowie Granblue Fantasy: Versus an Anspielstationen bereit stehen.

Als besonderes Schmankerl dürfen sich im übrigen alle Abonnenten einer aktiven PlayStation Plus -Mitgliedschaft über Zutritt zu einer exklusive Lounge freuen.

Quelle: Playm