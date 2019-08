Dying Light 2 – Ausführliche Gameplay-Einblicke nach der gamescom

Die Entwicklung von Dying Light 2 dauert bereits eine Zeit lang an, viel vom actionreichen Gameplay zeigte Entwickler Techland bislang allerdings nicht. Dieser Umstand soll sich noch in diesem Monat ändern.

Livestream zu Dying Light 2 angekündigt

So kündigte Entwickler Techland unlängst einen Livestrem an, in dem man ausführlicher auf das Gameplay des Action-Sequels eingehen möchte. Die Präsentation kann am 26. August 2019 um 20:00 Uhr via Twitch, Steam und Facebook verfolgt werden. Dabei kündigte man ebenfalls an mindestens 30 Minuten Gameplay aus dem kommenden Titel zu zeigen. Unter anderem wird man hier auch auf die Entscheidungen sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Spielwelt eingehen. Dying Light 2 hat bislang noch keinen festen Releasetermin spendiert bekommen. Erscheinen soll der Action-Titel im Jahr 2020.

Quelle: Dying Light via Twitter